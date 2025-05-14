Старовойт: враги хотели сорвать авиадвижение в России на 9 Мая

«В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую мы совсем недавно торжественно и с гордостью отметили, конечно, враги хотели, очевидно, сорвать все авиационное движение, препятствовать прибытию многочисленных зарубежных гостей, лидеров дружественных стран», — подчеркнул он, передает АиФ.