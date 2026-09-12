Происшествия
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Происшествия

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В Нижегородской области полицейские установили и задержали местного жителя, похитившего металлическую скульптуру

3 сентября 2026 года в ОМВД России по г. Выкса поступило заявление от жительницы Выксы о хищении металлической конструкции, установленной на возвышенности бывшей плотины в р.

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