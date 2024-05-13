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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» вышла на 2-е место в Ла Лиге, опередив «Жирону» на 1 очко за 3 тура до конца чемпионата

«Барса» вышла на 2-е место в Ла Лиге, опередив «Жирону» на 1 очко за 3 тура до конца чемпионата

В сегодняшнем матче команда Хави обыграла «Реал Сосьедад» (2:0). За три тура до конца Ла Лиги «Барселона» набрала 76 очков и поднялась на вторую строчку в таблице Ла Лиги.

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