В Белом доме обвинили власти России в "искусственном накачивании рубля"

Пока рубль вот уже больше недели уверенно укрепляется по отношению к доллару и евро (курс валют по ЦБ на 31 марта составил 84 рубля за доллар и 93,69 за евро) в администрации президента США Джо Байдена полны подозрений в адрес властей нашей страны.