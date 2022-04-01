Царьград

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В Белом доме обвинили власти России в "искусственном накачивании рубля"

В Белом доме обвинили власти России в "искусственном накачивании рубля"

Пока рубль вот уже больше недели уверенно укрепляется по отношению к доллару и евро (курс валют по ЦБ на 31 марта составил 84 рубля за доллар и 93,69 за евро) в администрации президента США Джо Байдена полны подозрений в адрес властей нашей страны.

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