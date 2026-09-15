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Тульские новости

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Более 46 тысяч школьников отдохнули летом в рамках летней оздоровительной программы

Более 46 тысяч школьников отдохнули летом в рамках летней оздоровительной программы

В летней оздоровительной компании поучаствовало более 46 тысяч школьников, а более 5 тысяч тульских успели съездить на море.

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