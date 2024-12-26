Маскировочные сети и теплые вещи: спортшколы Москвы поддерживают участников СВО

Воспитанники и сотрудники учреждений, подведомственных столичному Департаменту спорта, собирают гуманитарную помощь и участвуют в проектах по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
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