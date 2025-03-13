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Запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом отменён по ...

Запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом отменён по ...

Запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом отменён по техническим причинамАэрокосмическая компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отменили запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был состояться в рамках миссии Crew-10.

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