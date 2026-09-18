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ИА Регнум

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Биолог заявил о сомнениях по поводу открытия нового вида кошки в Боливии

Биолог заявил о сомнениях по поводу открытия нового вида кошки в Боливии

Биолог и эксперт по охране дикой природы из Боливии Хуан Карлос Уаранка заявил о сомнениях по поводу открытия ранее неизвестного вида кошки Leopardus tilcayo или тигровая кошка тилкайо.

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