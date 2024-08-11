«Не была моей подругой»: Алина Акилова сделала заявление о новой девушке ее бывшего мужа Ксении Бородиной

Бывшая жена бойфренда Бородиной отписалась от нее из-за слухов об измене Ксения неоднократно утверждала, что не разрушала семью Сердюкова и подчеркивала, что Акилова не была её близкой подругой, следовательно, не имеет оснований для недовольства.