«Не была моей подругой»: Алина Акилова сделала заявление о новой девушке ее бывшего мужа Ксении Бородиной

Бывшая жена бойфренда Бородиной отписалась от нее из-за слухов об измене Ксения неоднократно утверждала, что не разрушала семью Сердюкова и подчеркивала, что Акилова не была её близкой подругой, следовательно, не имеет оснований для недовольства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии