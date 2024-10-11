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Аксессуары от Bernhard H. Mayer — на страницах Voice

Глянцевый журнал Voice является для своих читательниц экспертом в моде. Коллаж «Подручными средствами» в свежем номере издания показывает, как с помощью очков, сумки, ручки, визитницы и, конечно, часов выглядеть на миллион и демонстрировать свой высокий статус без слов.

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