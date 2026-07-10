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Виктор Вембаньяма подписал с «Сан-Антонио» 5-летнее соглашение на 252 млн долларов

Центровой « Сан-Антонио » сделал важную уступку клубу. Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Виктор Вембаньяма подписал продление контракта новичка, рассчитанное на 5 лет, за которые он заработает 252 млн долларов (опция игрока на пятый год).

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