Виктор Вембаньяма подписал с «Сан-Антонио» 5-летнее соглашение на 252 млн долларов

Центровой « Сан-Антонио » сделал важную уступку клубу. Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Виктор Вембаньяма подписал продление контракта новичка, рассчитанное на 5 лет, за которые он заработает 252 млн долларов (опция игрока на пятый год).