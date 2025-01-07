Данилу Козловского впервые за долгое время увидели в Москве: актер прокомментировал свой переезд

Актер обратился к своим поклонникам с новогодними пожеланиями и ответил на вопрос о своей релокации. Данила Козловский был одним из тех артистов, который еще в 2022 году стал осуждать СВО и высказался против вторжения России на территорию Украины.
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