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Мода и Шоу-бизнес

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Данилу Козловского впервые за долгое время увидели в Москве: актер прокомментировал свой переезд

Данилу Козловского впервые за долгое время увидели в Москве: актер прокомментировал свой переезд

Актер обратился к своим поклонникам с новогодними пожеланиями и ответил на вопрос о своей релокации. Данила Козловский был одним из тех артистов, который еще в 2022 году стал осуждать СВО и высказался против вторжения России на территорию Украины.

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