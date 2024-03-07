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Закон, порядок, государство

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На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО продолжают обучение по управлению БПЛА

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО продолжают обучение по управлению БПЛА

Занятия организованы на полигоне «Троицкий», где опытные инструкторы мотострелкового соединения помогают военнослужащим освоить азы управления БПЛА.

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