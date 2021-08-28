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Россиянин уехал в Америку и работает сантехником. Зарплата в пересчете на рубли составляет 500 тысяч в месяц

Россиянин уехал в Америку и работает сантехником. Зарплата в пересчете на рубли составляет 500 тысяч в месяц

28 Август — Россиянин решил эмигрировать в США и уже на месте стал сантехником. У нас эта работа не считается престижной, поэтому знакомые эмигранта из России часто над ним подшучивали.

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