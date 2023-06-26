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В лиге ожидают, что Харден останется в «Сиксерс». Игрок остался под впечатлением от беседы с новым тренером Нерсом

В лиге ожидают, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден продлит контракт с клубом. Инсайдер Марк Стейн объяснил перемену в настроении Хардена, который всерьез рассматривал вариант с возвращением в «Хьюстон».

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