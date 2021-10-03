ЦИК Грузии опубликовала первые результаты выборов

Правящая партия «Грузинская мечта» одерживает победу на выборах в органы местного самоуправления, набирая 48,56% голосов избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома после подсчета 38,63% протоколов.
Популярные статьи
- Фантастическая история о красоте российского обмана, рассказанная ст. следователем Ленинского РОВД г. Ярославля Валерией Зозуля
- Магнитолет Филимоненко. Физик реализовал модель летательного аппарата на магнитном поле, а потом проект засекретили на 30 лет
- Дельфин подплыл к дайверу на глубине, толкнул носом и попросил помочь снять леску. Видео
Свежие комментарии