Происшествия

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В Магадане школьники побывали в гостях у полицейских -кинологов

В Магадане школьники побывали в гостях у полицейских -кинологов

Сегодня школьники побывали в гостях у полицейских–кинологов. В Центре кинологической службы ОМВД России по городу Магадану ребят встречал старший инспектор-кинолог по городу Магадану Платон Балько.

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