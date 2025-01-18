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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о разгроме Радукану: «Я выполнила несколько ударов, после которых думала: «Вот ради этого я и тренируюсь»

Швентек о разгроме Радукану: «Я выполнила несколько ударов, после которых думала: «Вот ради этого я и тренируюсь»

В третьем круге Australian Open полька победила 6:1, 6:0. «Я просто играла с удовольствием. Выполнила несколько ударов, после которых думала: «Вот ради этого я и тренируюсь».

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