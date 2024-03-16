Украинское издание: Командиры ВСУ вынуждены платить ТЦК за хороших бойцов

Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) жалуются на взяточничество, которое распространено в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Украины (аналоги российских военных комиссариатов), пишет украинское издание «Фокус» у себя в телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии