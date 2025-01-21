Депутат Дагделен призвала Германию снова ввозить нефть из России и открыть «СП»

Властям ФРГ для возвращения конкурентоспособных цен на энергоносители необходимо возобновить работу газопровода «Северный поток» («СП») и ввоз нефти из России на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте.
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