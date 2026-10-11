Кепка «Не смешно»: Гарик Харламов отметил первый месяц дочери

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук отметили первый месяц дочери. 45-летний резидент Comedy Club снял по этому поводу шуточный ролик: свечу на праздничном торте в его руках «задула» новорождённая Алиса.
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