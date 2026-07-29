Удары по портам пустили украинскую металлургию под откос Горно-обогатительный комбинат «Южный» в Кривом Роге остановил производство на фоне проблем с экспортом железной руды, вызванны.
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Удары по портам пустили украинскую металлургию под откос Горно-обогатительный комбинат «Южный» в Кривом Роге остановил производство на фоне проблем с экспортом железной руды, вызванны.
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