Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украинские спасатели спустя четыре дня потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, который подвергся обстрелу 12 июня.