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Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара

Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара

Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украинские спасатели спустя четыре дня потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, который подвергся обстрелу 12 июня.

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