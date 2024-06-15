Пожар на предприятии под Киевом потушили спустя четыре дня после удара. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украинские спасатели спустя четыре дня потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, который подвергся обстрелу 12 июня.
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