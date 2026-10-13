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Царьград

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19-летний москвич пытался вынести сейф из дома в Одинцове по указке мошенников

19-летний москвич пытался вынести сейф из дома в Одинцове по указке мошенников

В селе Козино Одинцовского округа полицейские задержали 19-летнего москвича при попытке вынести сейф из частного дома, куда он проник с помощью ключей, найденных под елью.

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