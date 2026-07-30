Жительница Подольска готовится к рождению четвертого ребенка

В городском округе Подольск, микрорайоне Климовск, Ольга Рогова, ожидающая четвертого ребенка, выразила доверие заведующей женской консультации поликлиники ОСП № 6, врачу-акушеру-гинекологу Людмиле Путятиной.
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