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Жительница Подольска готовится к рождению четвертого ребенка

Жительница Подольска готовится к рождению четвертого ребенка

В городском округе Подольск, микрорайоне Климовск, Ольга Рогова, ожидающая четвертого ребенка, выразила доверие заведующей женской консультации поликлиники ОСП № 6, врачу-акушеру-гинекологу Людмиле Путятиной.

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