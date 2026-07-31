Эквадор: Сотрудник санитарной компании Urvaseo был застрелен в своем автомобиле боевиками на мотоциклах на Авенида Казуарина на северо-западе Гуаякиля в утренние часы по местному времени 30 июля в результате подозрения в попытке вымогательства со стороны организованной преступности.
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