Эквадор: Сотрудник санитарной компании Urvaseo был застрелен в своем автомобиле боевиками на мотоциклах на Авенида Казуарина на северо-западе Гуаякиля в утренние часы по местному времени 30 июля в результате подозрения в попытке вымогательства со стороны организованной преступности.