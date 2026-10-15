Петербуржцы назвали качества, необходимые, по их мнению, для достижения успеха в профессии. Более 50% опрошенных выбрали чувство юмора в качестве одного из ключевых качеств.
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