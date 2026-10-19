В понедельник, 19 октября, в северных районах Челябинской области небольшие дожди будут переходить в мокрый снег, тогда как на юге региона воздух прогреется до +19 градусов.
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