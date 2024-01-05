Финский регулятор подтвердил продолжение транзита ядерного топлива из России

Финляндия продолжит осуществлять транзит ядерного топлива из России, последняя транспортировка состоялась в декабре, сообщил представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии Ристо Исакссон.
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