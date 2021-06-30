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Ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным

Ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным

Вроде бы утихли баталии с эсминцем Defender, по версии английских вояк показавшим всему миру, как русские облажались в якобы своих территориальных водах вблизи не просто Крыма, а в непосредственной близости со своей главной черноморской базой.

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Татьяна
..."в силу природной дремучей прогрессирующей отсталости" русские и не обязаны кого-то различать, ибо каждый, не способный к соблюдению международных законов, вблизи суверенных границ России, будет наказан соответственно. Заплыли куда не надо - так что без обид...
Алла Дубинина
Согласно законам США любого кто проникнет в твой доим без приглашения и с оружием, хозяин может убить без особых внутренних переживаний. Надо им об этом напоминать- наша граница это граница нашего дома.

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