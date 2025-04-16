Психолог: герои турецких сериалов отличаются от реальных жителей страны

Психолог Коржаева: герои турецких сериалов отличаются от реальных жителей страны Герои турецких сериалов отличаются от реальных жителей страны, поэтому не стоит верить тому, что показывают на экране, заявила NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии