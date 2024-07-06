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"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине. Куда на самом деле стремится Североатлантический альянс?

"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине. Куда на самом деле стремится Североатлантический альянс?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве© РИА Новости / Алексей Майшев Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для издания Newsweek назвал политику НАТО противоречащей основным ценностям альянса.

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