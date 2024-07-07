Лидер победившей во Франции коалиции отказался сотрудничать с Макроном

Лидер французской коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон отказался от идеи коалиции с блоком действующего президента страны Эммануэля Макрона после потери последним значительного числа мест в парламенте.
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