Депутатов смущают Конченбург и Вагина. А Горелово, Неелово, Неурожайка — ничуть Сергей Аксенов Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Махачев VS Волкановски Депутаты от партии «Новые люди» озаботились переименованием неблагозвучных названий населенных пунктов.
У «Новых людей» чешутся руки при слове Мошонки
Комментарии
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Регина Толстоброва
Правильно, сменить надо таки е названия.
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15 час.
Александр Силяков
Делом надо заниматься , а не х..
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15 час.
Владимир Курюкин
Да что ж вы все такие озабоченные то? А вы народ этих населенных пунктов спросили, хотят ли они этих переименований, а ведь про опросе можно и в ыбло с ноги получить.
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14 час.
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