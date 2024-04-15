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Царьград

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Жир становится мышцами: Названы три продукта, которые помогают быстро убрать лишнее на животе

Жир становится мышцами: Названы три продукта, которые помогают быстро убрать лишнее на животе

Зарубежные медики заявили, что сочетание сверхспособностей белка с различными витаминами и питательными веществами способно не только оздоровить организм, но и помочь убрать жир в проблемных зонах, в том числе на животе.

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