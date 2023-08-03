Нематеринский инстинкт

Все не могу перестать думать о матери злодея, на 14 лет лишившего девушку свободы. Она ведь все знала, находилась в соседней комнате в доме, где ежедневно творились пытки и изнасилования, а однажды и убийство… Где проходит тот страшный водораздел между материнскими чувствами и преступлением, совершенным с особой жестокостью? Между любовью к сыну и потворством поступкам монстра?Особенно задели слова одного из специалистов, психиатра, который заявил в новостях, мол, давайте не будем осуждать мать, это у нее «материнский инстинкт».