Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу показали перспективные БПЛА и стрелковое оружие на полигоне МВО

Шойгу показали перспективные БПЛА и стрелковое оружие на полигоне МВО

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа (МВО), где проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции.

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