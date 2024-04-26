Дорогие иномарки и гараж сгорели в Карелии

Пожарных подняли по тревоге из-за огненного ЧП в Питкярантском районе Вечером 25 апреля на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о пожаре в автомобиле в поселке Рауталахти.
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