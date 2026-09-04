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NQ — week of August 31 – September 4, 2026: Long

NQ — week of August 31 – September 4, 2026: Long

NQ — week of August 31 – September 4, 2026: Long E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Gekkquant LAST WEEK: "I sell into the 29,644 weekly pivot, aimed at the 28,946 shelf.

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