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Жители посёлка Даниловское под Веневом уже пять лет не могут добиться ремонта единственной дороги

Жители посёлка Даниловское под Веневом уже пять лет не могут добиться ремонта единственной дороги

Жителей деревни Даниловское Венёвского района Тульской области настигла проблема, которую победить в России не могут уже многие годы, но конкретно в этом населенном пункте люди безуспешно бьются более пяти лет.

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