Жители посёлка Даниловское под Веневом уже пять лет не могут добиться ремонта единственной дороги

Жителей деревни Даниловское Венёвского района Тульской области настигла проблема, которую победить в России не могут уже многие годы, но конкретно в этом населенном пункте люди безуспешно бьются более пяти лет.
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