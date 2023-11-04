Кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ у Клещеевки: работают «Змей» и «Север» (ВИДЕО)

Кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ у Клещеевки — работают «Змей» и «Север». На южном фланге Артёмовска точным огнём уничтожены три вражеские подразделения при помощи хвостовиков «Технофронта „РусВесны“».
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