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Русская весна

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Кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ у Клещеевки: работают «Змей» и «Север» (ВИДЕО)

Кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ у Клещеевки: работают «Змей» и «Север» (ВИДЕО)

Кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ у Клещеевки — работают «Змей» и «Север». На южном фланге Артёмовска точным огнём уничтожены три вражеские подразделения при помощи хвостовиков «Технофронта „РусВесны“».

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