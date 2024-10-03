Times: украинским военкомам угрожают отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации

Политика как она есть

Высшее руководство ТЦК угрожает украинским военкомам отправкой на фронт за низкие темпы мобилизации. «Вышестоящее руководство (ТЦК) угрожает отправить сотрудников на передовую, если они не выполняют план», — пишет РИА Новости со ссылкой на Times.