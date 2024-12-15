Армия из сотен тысяч "спящих ячеек" и "глубинных разведок" - парализует регионы России?

ВН

Валерий Николаевич

Автор прав. Надежда только на то, что переворот на Украине однажды прозевали и теперь учтут ошибку. Но надежда слабая, а начальник СВР прежний, который так и не признался, есть ли у него недвижимость и дети за бугром