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Армия из сотен тысяч "спящих ячеек" и "глубинных разведок" - парализует регионы России?

Армия из сотен тысяч "спящих ячеек" и "глубинных разведок" - парализует регионы России?

Знаете-ли вы, что такое "глубинная разведка"? Какое количество диверсантов - шпионов иностранных агентов и прочих врагов России забрасывается ежедневно в нашу страну? Шпиону не обязательно быть Джеймсом Бондом стрелять с двух рук из пистолетов по македонски, взглядом убивать противника и уметь управлять всеми видами транспорта.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Автор прав. Надежда только на то, что переворот на Украине однажды прозевали и теперь учтут ошибку. Но надежда слабая, а начальник СВР прежний, который так и не признался, есть ли у него недвижимость и дети за бугром
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