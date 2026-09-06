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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА предложил 15 млн евро за вингера Куэльо. «Атлетико Минейро» отказал и ждет нового предложения

ЦСКА сделал предложение о приобретении полузащитника «Атлетико Минейро» Томаса Куэльо . По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, предложенная сумма составляет 15 миллионов евро.

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