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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу фигуристки Валиевой по ее делу о допинге

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу фигуристки Валиевой по ее делу о допинге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.

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