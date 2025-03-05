Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Александром Дроновым отметил необходимость особого отношения к делу на посту главы региона.
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