По всей Германии ревут сирены: немцам массово приходят тестовые сообщения об угрозе (ФОТО, ВИДЕО)

По всей Германии ревут сирены: немцам массово приходят тестовые сообщения об угрозе. Сегодня по всей Германии власти запугивают население, официально — тестируют систему оповещения на случай войны и чрезвычайных ситуаций В 11:00 в ФРГ запустили тестовое предупреждение: одновременно проверяли сирены, Cell Broadcast, приложения NINA и KATWARN, радио, телевидение и другие каналы оповещения.