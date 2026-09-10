По всей Германии ревут сирены: немцам массово приходят тестовые сообщения об угрозе (ФОТО, ВИДЕО)

По всей Германии ревут сирены: немцам массово приходят тестовые сообщения об угрозе. Сегодня по всей Германии власти запугивают население, официально — тестируют систему оповещения на случай войны и чрезвычайных ситуаций В 11:00 в ФРГ запустили тестовое предупреждение: одновременно проверяли сирены, Cell Broadcast, приложения NINA и KATWARN, радио, телевидение и другие каналы оповещения.
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