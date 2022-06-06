Политик из Норвегии Хенрик Вебер получил медаль имени Исмаила Гаспринского

Вручение награды состоялось в рамках ежегодного фестиваля «Великое русское слово». Вручая награду председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов отметил, что Вебер является давнишним другом республики, ещё со времён «Крымской весны».
Вручение награды состоялось в рамках ежегодного фестиваля «Великое русское слово». Вручая награду председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов отметил, что Вебер является давнишним другом республики, ещё со времён «Крымской весны».
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