Слюсарь: средства ПВО ночью отбили атаку дронов под Ростовом-на-Дону

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали беспилотники в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
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