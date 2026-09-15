Tyra Biosciences привлекает $400 млн в рамках публичного размещения акций

14 сентября 2026 года биотехнологическая компания Tyra Biosciences, Inc. объявила об установлении итоговых параметров и цены подписки в рамках публичного размещения обыкновенных акций и предварительно профинансированных варрантов на общую сумму 400 миллионов долларов.
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